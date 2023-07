Ziggy Stardust & The Spiders From Mars: Hraničář uvede kultovní film s Bowiem

Báječný hudební dokument, natočený již léta páně 1973. Účinkují v něm, tančí a zpívají: David Bowie, Mick Ronson, Jeff Beck a další jejich hudební kolegové z rockové sféry. Veřejný sál Hraničář promítá legendární hudební dokument pouze v sobotu 29. července od 19.00 v původním znění s českými titulky. Jedinečná příležitost, pouze v tento den.

Ziggy Stardust & The Spiders From Mars: The Motion Picture | Foto: archiv Hraničáře