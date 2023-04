/ROZHOVOR/ Miluje kávu, zpěv a stále velmi ráda vzpomíná na účast v televizní hudební show The Voice Česko-Slovensko. 30letou zpěvačku Markétu Chladovou můžete vidět a slyšet hned v několika hudebních formacích. „V současné době zpívám zhruba v 5 projektech, každý je trošku stylově odlišný, a to mě vlastně strašně baví,“ říká usměvavá Ústečanda Markéta Chladová, vystudovaná učitelka a absolventka konzervatoře.

Zpěvačka Markéta Chladová. | Foto: Kateřina Mlejnková (Koki9)

S jakou kapelou teď vystupujete?

Na začátek musím říct, že jsem opravdu vděčná za to, že je toho teď víc. Jedním z projektů je kapela Soul-ožil. Pražská, původně Ježkárenská parta (Konzervatoř J. Ježka), se kterou hrajeme hlavně soulovo-funkové legendy jako Tower of Power nebo Arethu Franklin. Jako další musím zmínit i kapelu The Barbers složenou z aktivně hrajících profesionálů většinou z Prahy. Ta se soustředí na večírky, firemní akce i svatby víceméně kdekoliv po republice. Skvělý na tom je, že je to výběrem skladeb vždycky ke spokojenosti jak naší, tak i publika. Jsem ráda, že mě kluci mezi sebe přizvali. Dalším projektem, který mě ohromně baví, je akustické trio, které tvořím dohromady s jedním z našich pro mě asi nejlepších kytaristů dneška Kryštofem Tomečkem a jeho stejně skvělou partnerkou, zpěvačkou a manažerkou Zuzkou Mimrovou. Jsou to oba neskutečný profíci, muzikanti i lidi. Kryštof využívá specifický způsob hraní, hraje sice sám, ale zní to, jak kdyby hrála celá kapela. Hrajeme, co nás baví, upravujeme a všichni zpíváme.

To je všechno?

Není. (úsměv) Nemůžu opomenout domovskou scénu, to už je vlastně totiž rodina. Z části i doslova, na kytaru tam hraje totiž můj brácha Janek. Je to parta, která mě v různých obměnách pěvecky vlastně vychovala. Soustředíme se na modernější skladby neosoulové, popové i funkové. Hrajeme hlavně po Ústí nad Labem, protože jsme tu doma a máme to tu rádi. Ještě bych měla zmínit i akustický duo, který máme s bráchou, když se do prostoru nevejde celá kapela. Občas se taky ukážeme po Ústí, někdy i dál.

Je nějaké místo v Ústí, kde ráda vystupujete?

Tak ono je to v Ústí, a to mi asi potvrdí i ostatní muzikanti, s tím vystupováním – co se počtu hudebních klubů týče – dost složitý. Nicméně určitě se vždycky ráda ukážu v Hraničáři, to je prostě kulturní základna a také samozřejmě okolo Café Max.

Zdroj: Youtube

Kde a kdy vás budou moci lidé slyšet?

Pokud jsem si to dobře zapsala, tak s Ústeckými se uvidíme na festivalu Nádhera 3. září. Jinak mě napadá Pacov 2. září a o týden později na vinobraní v Mikulově, oboje s kapelou Soul-ožil. Pak určitě stojí za zmínku Olomouc a akce „Pohoda u Trojice“, kde si střihneme koncert s akustickým triem, které zatím stále nemá jméno. Tam si myslím, že je termín ještě v jednání. O všem, i když dost nekonzistentně, to přiznávám, se snažím včas informovat na svém instagramovém účtu a facebookovém účtu – marketa_chlad.

V Praze vás lze vidět kdy?

V pátek 21. dubna nás čeká se Soul-ožilem koncert v pražském Jazzdocku. Na tenhle koncert se obzvlášť těším a doufám, že si to taky pořádně užijeme.

Někde jsem se dočetl, že zpěv je vaše celoživotní láska. Stále to platí?

Ano, tohle neměním, přelétavá myslím nejsem. Pořád 100% platí, že to je ten největší relax, způsob, jak se vyjádřit. Já se zpěvem zabývám i z technického a teoretického hlediska. Ráda hledám možnosti toho, co lidský hlas dovede, přijde mi to fascinující.

Jak vzpomínáte na účast v hudební show The Voice Česko-Slovensko 2019?

Zpětně pořád na svou účast vzpomínám pozitivně. Byl to stres a dřina, nicméně ty zkušenosti, které jsem získala, mi už nikam nezmizí. Měla jsem možnost poznat spoustu talentovaných lidi a profesionálů. Vidět celý proces přípravy živého vysílání, překonat sám sebe a zjistit, že vlastně přežiji něco, co bych si neuměla před pár týdny ani představit. Zkrátka to za ty nervy před kamerou určitě stálo.

Vystudovala jste učitelství. Baví vás profese pedagoga?

Po nějaké pauze jsem se ke studiu na Univerzitě J. E. Purkyně vrátila, už jako student Ph.D., zároveň na univerzitě i učím. A baví mě to. Jako doktorand mám snahu položit trošku více teoretických základů co se týče techniky populárního zpěvu, protože jako student jsem se často setkávala s nepřesnými nebo nerelevantními českými zdroji. Jednou jsem si řekla, že by bylo fajn, aby už nikdo nemusel absolvovat to, co já. Prostě pokusit se najít v té nesourodosti nějakou cestu. Díky tomu, že studuji, můžu nejen aktivně sledovat trendy a zkoumat to, co mě neskutečně baví, ale možná se mi splní jeden můj teenagerský sen studia zpěvu v zahraničí, uvidíme. Zatím je to ve stádiu řešení, tak snad jsem to nezakřikla.

Populární zpěv jste studovala na konzervatoři v Teplicích, nebo v Praze?

V Praze. Zpětně to bylo nejlepší rozhodnutí, které jsem tenkrát mohla udělat a jsem ráda, že jsem překonala svoji původní nejistotu. Většina možností i zmíněný casting do The Voice přišel díky tomuto jednomu rozhodnutí nebát se a jít dál do prostředí, které není známé. Můžu tedy všem doporučit prostě se nebát. Většinou to těžší rozhodnutí bývá z dlouhodobého hlediska lepší! Alespoň mně se to zatím osvědčilo.

Stále máte ráda hraní na ukulele?

Tak mohla bych lhát a tvrdit, že cvičím a přišel progres. No ukulele mám doma na stojánku a občas z něj utřu prach. Nějak se mi po letech zalíbilo zase hraní na piano. No možná přeci jenom jsem trošku přelétavá. (smích)

Co říkáte na úvahy o zrušení výtvarné a hudební výchovy na ZŠ?

Tak tohle aktuální téma se týká asi každého pedagoga i studenta, jejichž zájmem je hudba a nějakým způsobem jsou spojeni s její výukou. Předpokládám, že asi žádný pedagog neřekne – super, gratuluji, skvělý nápad, díky! Bohužel české školství dlouhodobě – dle mého názoru – nevyhovuje a nepracuje na osvojení praktických dovedností. Jsem naprosto přesvědčena, že potřebujeme změnu, ale rušit předměty, ve kterých mohou být děti v našem těžce nekreativním vzdělávacím systému kreativní, je dle mého názoru opravdu kontraproduktivní. Samozřejmě se o téma zajímám a pročítám i názory rodičů, nějak mi ale chybí názor hlavně těch, koho se to týká. Děti vám řeknou, co je ve škole baví naprosto bezelstně a upřímně, já to vím, protože jsem se jich ptala. Co ale víme všichni jistě, je to, že správně vedená výuka výchov má pozitivní vliv na vývoj dětí. Od rozvoje jejich kognitivních, motorických i sociálních dovedností přes už zmíněnou kreativitu. Možná má hudebka občas ten punc zbytečného předmětu navíc, kde po sobě děti hází věci, zatímco učitel je doprovází svým odhodlaným zpěvem Tří citrónků. (smích) Ale protože vím, jak učí kolegové a jak moc se snaží děti zaujmout, je tohle už pohádka minulosti. Za mě závěrem – pojďme reformovat školství, ale nejdřív by bylo fajn se zamyslet. Přizvat k reformě i učitele, kteří nejen, že rozumí řemeslu a oboru, ale pracují s dětmi každý den.

Minidotazník

Věk: 30

Bydliště: Ústí nad labem

Oblíbená zpěvačka/zpěvák: Joss Stone, Sinead Harnett

Oblíbená kniha: Persepolis - Marjan Satrapi

Oblíbený film: Monty Python's Life of Brian

Hobby: knihy, filmy, divadlo a v poslední době káva, teda hlavně její konzumace. (smích)

Zdroj: Youtube

