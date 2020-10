Zdroj: Deník / Janni Vorlíček

Co se ostatních věcí v zoo týká, stále narážím na stejný nešvar. Mám tam spoustu cedulí s nápisem, aby lidé, kolemjdoucí zvířata nekrmili, ale je to marné. Tři zvířata jsem v poslední době našel nafouklé a moc mě mrzelo, když uhynula ovečka, která se mnou byla pět, možná šest let. Našel jsem ji nafouklou, stejně jako ostatní dvě se i ona zadusila. Je to hnusná a bolestivá smrt, zvířata při ní trpí.