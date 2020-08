Zdroj: archiv Martina Harmacha

Také jsem se podílel na střihu několika videoklipů pro kapelu Toxic People a točil jsem video pro jazykovou školu. Nyní se těším na srpen, kdy pro Český florbal budeme dělat spoustu rozhovorů a vtipných videí. Moje místo do budoucna vidím určitě ve sportu, nejspíše v marketingu. Hodně se těším na letošní mužské mistrovství světa ve florbale, které bude ve Finsku. Protože se mi líbí finská mentalita, začal jsem se učit finštinu, ale je to strašně těžký jazyk. Mým tajným snem mimo sport, je otevřít si saunu nebo jazzový bar – to mi totiž v Ústí chybí.