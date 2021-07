Fotografie nadšeného přestanovského fotografa Petra Macka.Zdroj: Petr Macek

Své děti vede k tomu, aby měli práci, která je bude bavit a stane se jejich koníčkem. „Mně se to skrz fotografii povedlo. Foťák nepouštím z ruky, i když rodina trošku trpí. Musím říci, že jsou mi velkou podporou, má žena Alice i děti. Nebýt jich, asi by to nebylo ono. Musím jim za to moc poděkovat, jelikož fotím i na výletech, nejen zakázkově na svatbách a jinde,“ pokračoval.