Zdroj: archiv sportovce

Ačkoliv hrál Vlastimil Davídek na postu obránce, získával kanadské body. „Musím přiznat, že jsem měl v Ústí spoluhráče, kteří na mě třeba hráli přesilovku. Já jsem dával góly od modré. Za sezonu jako bek jsem zaznamenal třeba třiadvacet branek. My jsme se ale tak trochu museli snažit, nechodili jsme do práce, měli jsme refundace. Bavili jsme se tím hokejem jako dnešní kluci, akorát jsme za to neměli tolik peněz. Byl jsem rychlý hráč, hrál jsem i tvrdě. Když jsem trefil nějakého rychlého a technického hráče, tak znovu do souboje se mnou nešel. Začínal jsem tvrdě od podlahy, aby si na mě protihráči nedovolovali.“