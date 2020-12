Zdroj: Originální hospodské brambůrky Teplice



Na získanou webovou adresu bramburky.cz je dodnes hrdý. „Před lety mě napadlo, že bude potřeba firmu vypustit i do on-line světa a zkusil jsem si ověřit, zda a jaké domény jsou volné. No a tato byla kupodivu stále k dispozici. Skoro jsem nemohl dospat, než mi ji příslušný úřad přidělil,“ usmívá se a rozhlíží se po kouzelné historické budově výrobny brambůrek z roku 1891. V budoucnu by ale rád původní továrnu na záclony, krajky a síťové tašky v centru Teplic i kvůli zjednodušení výroby vyměnil za zbrusu nový objekt.