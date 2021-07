Má úplně první lekce jógy proběhla zhruba před čtyřmi roky v Ostravě, odkud pocházím. V té době jsem studovala taneční konzervatoř a milovala jsem jakýkoliv druh pohybu, což mi zůstalo do současnosti. Jóga se mi k baletu hodila, nabízela mi uvolnění i zpevnění těla, které je pro tanečníky vždy velmi důležité. Takže v čase školních prázdnin jsem se mohla jógou skvěle udržovat v kondici.

Co se týče fyzického cvičení, neměla jsem problém už od začátku zvládnout i těžší pozice - ásany, a to právě díky baletní průpravě. Přesto stále existují takové, které se učím do teď.

Ze začátku mi ale největší problém dělalo uvolnění mysli a zastavení myšlenkových pochodů během cvičení. Člověk není zvyklý na nic nemyslet. Jen tak být, v přítomném okamžiku. To je samozřejmě něco, co se učíme celý život.

Na józe mě nejvíc baví její rozmanitost. Spojení fyzického těla s psychickou stránkou člověka. Neobsahuje totiž jen fyzická cvičení, je to životní styl. Dělá nás klidnější, pokornější, odvážnější, moudřejší. Učí nás porozumění, pochopení a disciplíně. Zároveň nám dává možnost najít cestu zpátky k sobě samým, k tomu jací doopravdy jsme. Rozvíjí a podporuje váš opravdový charakter. Nabízí zastavení a vydechnutí v této uspěchané a hektické době.

Jóga je pro všechny. Nepotřebujete k ní žádné predispozice ani určitý věk. Cvičení jógy se dá vždy přizpůsobit vašim schopnostem a případným hendikepům. V józe se nemusíte do ničeho tlačit a vždy je na vás jaký level obtížnosti zvolíte. Vyžaduje samozřejmě dávku trpělivosti. To ale vše, co chcete dělat správně.

První myšlenka, že bych chtěla jógu předávat dál, se ve mě zrodila v době, kdy jsem se o ni začala zajímat opravdu do hloubky. Rozhodla jsem se tedy zúčastnit několikaměsíčního kurzu pro budoucí učitele jógy, který se pořádal v Praze. Složila jsem zkoušky a dostala certifikát jógového učitele.

Lidem, kteří chtějí s jógou začít, bych doporučila zavítat do nějakého z jógových studií či sportovních center, kde se jóga vyučuje. Najít si styl jógy a učitele, který jim bude nejvíce vyhovovat. Ze začátku je velmi důležité se naučit základy jógy správně. A to bude nejjednodušší určitě osobně. Zde v Ústí nad Labem to může být například jógové studio Lucky Land, Yoga&Dance. Ze sportovních center potom Fit Club Amazonky nebo Gymit, ve kterých také učím.

Mám moc ráda přírodu, turistiku a poznávání nových míst. Různé sporty, jako je například běh. Ráda si čtu a vzdělávám se v oblasti zdravého životního stylu. Mé oblíbené chvíle jsou s rodinou.