Josef Němec má ve své sbírce přes 360 tisíc pivních etiket

Celá sbírka obsahuje 360 tisíc pivních etiket. V České republice je přibližně 60 velkých pivovarů a 400 minipivovarů. Ve sbírce Josefa Němce je 30 tisíc českých pivních etiket. „Začal jsem sbírat pivní etikety v devíti letech, bratranec tenkrát pracoval v pivovaru v Jirkově a Pruneřově a přinesl mi domů několik obrázků k nahlédnutí. Líbily se mi víc než nálepky od sirek, tak jsem později začal psát do různých našich pivovarů. K mému překvapení mi většinou odpověděly a mě to začalo opravdu bavit. Dnes je to trochu jiné, pivovary mlčí, sběratel nejvíce nových etiket získá na burzách pivních suvenýrů.