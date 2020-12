Zdroj: archiv Karla Punčocháře

Do křesla zastupitele, krátce řečeno, mne přivedla touha něco změnit. Roky mě iritovalo, když jsme se se ženou vraceli od syna z Liberce, jak Ústí za tímto městem, a nejenom za ním, zaostává. S několika známými jsme založili v roce 2001 Ligu nespokojených občanů města a kriticky jsme se začali vyjadřovat k politice vedení města. Hodně vypjaté to v té době bylo s kritickým stavem Větruše. Při pohledu na její dnešní stav by málokoho napadlo, že ji hrozil úplný zánik. V roce 2014 mě zaujal svou zarputilostí s obnovou zámečku Skrytín na Děčínsku Martin Hausenblas, začal jsem se zajímat o jeho další aktivity, a když jsem zjistil, že je členem nově vzniklého občanského hnutí PRO! Ústí, neváhal jsem a přidal se k němu.