Když je pěkná zima a sněhu je tolik, že sněhuláci mají soutěž krásy, nejen Ústečané vyjíždějí do kopců, aby na běžkách prověřili spojnici z Adolfova na Komáří vížku. V létě vyvážejí cyklobusy sportovce před Adolfovský dvůr, kde necelé dva roky vládne sympatická Kateřina Antoněnko: Objekt byl dlouho zavřený, možná i deset let, momentálně je celý po rekonstrukci, podle mne je to solidní oáza pro lyžaře, cyklisty, turisty a projíždějící dovolenkáře. Začínali jsme s manželem skromně o víkendech, letos chceme zajistit celoroční provoz i ve všední dny.