Jste tváří Milada Tour, která kvůli covidu přijde o prosincový termín. Už máte náhradní?

Ředitel Milada Tour Michal Neustupa měl všechno do detailu připravené, ceny zabalil jako vánoční dárky, připravil stromečky, výzdobu. Moc nás mrzelo, že jsme museli závod přesouvat z důvodu vládních nařízení. Nový termín bude 5. února.

Vánočně laděný běh se tedy přesouvá, ale vy přesto nějaké dárky nakonec nadělovat budete, že?

Před týdnem Michal vymyslel novou akci pro děti z Dětského domova v Tisé. Nazval ji Týden splněných přání. Oslovili jsme tamního ředitele a sedmadvaceti dětem splnili vánoční sen. Jsme velmi rádi, že naši běžci se rozhodli do toho jít s námi - přispět na dárky a udělat dětem radost spolu s námi. Já jsem dárky nakoupila, zabalila, koncem prosince je předáme dětem. Přes svátky budou na horách. Koukněte na miladatour.cz, třeba ještě zabodujete.

Doma máte tři šikovné kluky, jaké budou Vánoce?U nás sportovní. Manžel hraje hokej v Povrlech, doma je to samý dres, speciální rukavice, puky, hokejky, masážní gely. Pětiletý Vojta je od srpna na soupisce nejmladších hokejistů Slovanu. Skutečně jsem nevěřila, že ho to bude bavit, vstávat brzo ráno a plnit úkoly cizího strejdy. Trenér se jmenuje Václav Drahorád a je skvělý. Už i Vašík (1,5) chce dávat góly. Naleštěné poháry jsou u nás všude, ale ten největší jsem dostala od starosty Malečova v den, kdy mne manžel požádal o ruku. Bylo to na běžecké besedě v roce 2018, prsty v tom měl kamarád David Cihlář. Všechno bylo přísně tajné a já jsem se nestačila divit.

Máte vůbec čas na nějaké další koníčky?

Od svých pěti let jsem se věnovala hudbě. Nejprve flétna, klavír, klarinet, housle, violoncello. Dokonce jsem několik let byla členkou Bendova komorního orchestru Ústí nad Labem. Moc lidí to neví, ale hrála jsem ve Španělsku, Německu, Chorvatsku. Skončila jsem před pěti roky jako těhotná violoncellistka, ale snad se ještě k hudbě vrátím. Nedávno jsem oslovila Dům dětí a mládeže, chtěla jsem zkusit učit děti do tří let. Povedlo se! Vedu dva kroužky, zpíváme, tancujeme, kreslíme a moc mě to baví. Přeci nebudu sedět doma, mateřskou mám ještě 18 měsíců.