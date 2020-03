V rámci seberozvoje se věnuji svému podcastu a píšu pro sportovní magazín. Nejvíce aktivní jsem ale na svém Instagramu, kde se snažím sdílet co nejvíce upřímný obsah, který může lidem reálně něco předat. Nově jsem se také zapojila do projektu Jedu na výkon, který mi umožnil sestavit program pro všechny slečny, co se rozhodly budovat sílu a kondici a otevřel zase novou škálu možností, jak se v tomhle „fitness“ světě více rozvíjet. Jak je tedy vidět, můj život se převážně točí kolem cvičení, mé práce kouče a projektů, do kterých jsem zapojená. Ráda bych ale podotkla, že je to stále vše jen část mého života a že stejně tak ráda trávím čas se svým přítelem a našim kocourkem a svou rodinou. A taky moc ráda zajdu na dobré jídlo.