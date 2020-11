Zdroj: archiv D. Honzajka

Na mou první přednášku přišlo přes šedesát lidí, což mě mile překvapilo. Vyvracel jsem jim některé mýty, které se o hadech tradují. Jeden z nejčastějších je ten, že pokud si had lehne vedle člověka, tak si jej přeměřuje, aby jej mohl sníst. Had toto nedělá ani v přírodě. Dokáže odhadnout, zda na protivníka má, nebo ne. Když to zjednoduším, tak místo přeměřování raději zkusí zaútočit.