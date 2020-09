Zdroj: archiv Jana Doubravy

Nyní se zdejší hasiči těší na zbrusu nový devítikubíkový vůz Scania se speciální nástavbou, který by se po potřebných úpravách měl ve službě objevit v říjnu. Na špičkovou techniku přispěl resort vnitra i Ústecký kraj, obec doplatí zbytek. „Naše stařičká tatra, která je mimochodem starší než starosta obce, už toho moc nevydrží a náročné opravy se již téměř nevyplatí. Na druhou stranu o ni možná bude zájem třeba mezi sběrateli, protože podobné specifikace jsou v republice jen dvě či tři, takže je to už unikát. Kdyby ji ale bylo kde zaparkovat, třeba si ji i necháme, ale nyní to není možné.“