Oproti loňsku napočítal dva miliony korun propad na maloobchodu i velkoobchodu. Všem zaměstnancům ale zaplatil celou výplatu, kromě jedné maminky, která si vybrala paragraf na malou holčičku. „To se nedalo nic dělat, byla to jediná nepříjemná věc. Dobří zaměstnanci jsou totiž k nezaplacení. Teď se to pomalu vrací do normálu, ale jednoduché to nebude,“ dodal Jiří Drbal.