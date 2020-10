Zdroj: archiv Jana Šimurdy

Ve Vaňově jsem hrál do svých dvanácti let, pak jsem šel na střídavé starty do FK Ústí nad Labem. V Armě jsem byl do U19. Pak jsem už chtěl zkusit velký fotbal, a proto jsem šel hrát krajský přebor za FK Litoměřicko. S hlavním týmem Litoměřicka jsem jel do Chrudimi, kde jsme hráli třetí ligu, ale do zápasu jsem nezasáhl.