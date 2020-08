Zdroj: Radek Strnad

Stále jsem vděčný Báře Basikové, že mě doporučila do muzikálu Jesus Christ Superstar, to bylo myslím v roce 2009 a líbí se jí můj zpěv. Dostal jsem se do posledního síta a vypadalo to, že budu zpívat Heroda, jsem typově jako Bohouš Josef, nakonec to vyhrál mladý Brzobohatý. Komise byla tak nekompromisní, že kdybych zpíval jako Alice Cooper, který Heroda taky zpívá, a byl křížený s Karlem Gottem, tak mě nevyberou.