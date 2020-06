Zdroj: Jaroslava Jurutková

Na některá místa se vracím ráda. Vždy je to horší, než jak si ho pamatuji z předchozí návštěvy, budovy jsou více rozbořené a zničené. Není to vlivem počasí, ale způsobují to vandalové. Vzpomínám si na jednu vilu zde v Čechách. Byl v ní velký klavír, kanape a další vybavení. Po třech měsících jsem se vrátila a byla jsem zděšená. Nic nebylo na svém místě, kanape odstěhované, knihy i oblečení rozházené po podlaze. Vypadalo to, že někdo chtěl ukrást i klavír, ale nepodařilo se mu to. Jakmile se tato místa dostanou do povědomí lidí, tak hodně trpí.