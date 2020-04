Pokud jde o volnočasové aktivity, těch je moc. Ta největší mě táhne do milovaného Nepálu a do Himálaje, kam cca po dvou letech s mužem vyrážíme do mystického Kathmandu a na trek k Everestu. Druhá největší mě táhne k báječnému sboru, Vokálnímu uskupení Panoptikum, kde již pár let zpívám a dělám „papíry“. Pořád jsem máma a taky už babička, takže je jasné, že syn i vnoučkové mají v mém životě svůj významný čas. S kamarádkami chodím na „benďas“ a v létě s manželem na pivo do Edenu. Pletu a háčkuji. Nejvíc volného času ale trávím s manželem Pavlem, plánujeme si a díkybohu také plníme naše sny… Pokud jde o budoucnost, bylo by mi ctí stále pracovat pro svoji alma mater.