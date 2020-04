Jóga je náplní života Michaely Koreňové už deset let, cvičit začala kvůli bolavým zádům. Zároveň se více chtěla naučit o správném postavení těla a jak si pomoci při různých obtížích. I proto se vrhla na lektorský kurz. „Díky józe jsem začala své tělo více vnímat, uvědomovat si, kde mu třeba škodím, co mu dělá dobře a vlastně se to stále učím. Dnes už si život bez jógy nedovedu představit. Nejen, že udržuje mé tělo v kondici, ale pomáhá mi být v lepší psychické rovnováze," říká.