Zdroj: Deník/Tomáš Prchal

Postupně jsem samozřejmě zjistila, že canisterapie je často psychicky náročná, ale to pak záleží na každém jedinci, jak to zvládá. Chodím k umírajícím lidem v rámci paliativní péče, do léčebny dlouhodobě nemocných, ale i k dětem po úrazech či tělesně nebo psychicky handicapovaným. Ale ty nejsmutnější příběhy jsou pro mě často nejvíc povzbuzující a jsou hnacím motorem v mé snaze věnovat se této činnosti dál.