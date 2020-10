Zdroj: Deník/Tomáš Prchal

Laktačních poradkyň je v regionu velmi málo i přesto, že jde o žádanou profesi. „Dnes se jí může stát kdokoliv, kdo absolvuje kurz. Nemusí to být žádný zdravotník, dětská sestra ani porodní asistentka. A to je podle mě bohužel špatně, protože pak si mnohdy laktační poradkyně nevědí rady a raději toto povolání přestanou dělat. Dále je taky velmi důležité být flexibilní a když maminka potřebuje pomoc, podřídit tomu svůj volný čas a co nejdříve problém vyřešit. Což je taky velmi náročné, pokud třeba máte rodinu. A v neposlední řadě si myslím, že se o této formě pomoci pro maminky málo ví a klientky nás kontaktují, až když nějaký problém nastane. Kdybych byla v jejich pozici, tak hned po příchodu z nemocnice s miminkem bych si ji pozvala domů, abych se hned od začátku ujistila, že vše, co dělám, je správně. Nesrovnatelný rozdíl je kojit v nemocnici nebo v klidu doma.“