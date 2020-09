Zdroj: archiv Lenky Širovské

Ráno často brzy vstávám, abych stihla východ slunce. Ráda se sama procházím bosá v trávě, nebo si jen sednu a čtu si knihu, u které je potřeba nad textem přemýšlet. K mým koníčkům patří i organizace různých činností, jako je třeba zpěv či turistika. A zabalit si spacák, stan a jít se pěšky odreagovat do přírody, to je ten nejlepší relax. Zrovna nedávno jsme šly při pětidenní pěší pouti z Lovosic přes Louny do Bělé pod Bezdězem. Byly jsme sice unavené, ale vnitřně nabité. Na Ústecku mám několik oblíbených míst, lesy, skály, ráda pozoruji z Kozího vrchu východ slunce, zajdu si na Mariánskou skálu ke kříži, který je tam umístěn.