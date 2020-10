Zdroj: David Surý

Všední každodennost přináší očekávání a plánování. Obojí vede často k frustraci a rozčarování. To se na cestách v pozici nepopsaného papíru nestane. Každý zápis na něj je zážitkem u něhož nehraje roli zda je pozitivní či negativní. Je to prostě zážitek. Je v tom naprostá svoboda, kterou nám přepychem a civilizací svázaný každodenní život ve spotřební společnosti již dávno sebral, aniž by si toho většina lidí vůbec všimla.