Zdroj: archiv Michaely Staníčkové

Zde žila tři desítky let, než na čtyři roky přesídlila do Loun. Ústí jí ale chybělo, proto se při první příležitosti vrátila a dnes si libuje, že udělala dobře. Pokud jí to čas dovolí, ráda s dětmi vyjede v lednu k moři či na hory. Vynahrazuje jim tak vlastně čas strávený v práci, kdy kvůli své profesi tráví Štědrý den až do odpoledne v květinářství stejně jako o svátcích, kdy doma rovněž moc nepobude.