Zdroj: Deník/Tomáš Prchal

Rodina sice z mého náročného povolání není úplně nadšena, ale protože ví, že mě tato práce baví, tak mě maximálně podporuje. Práce báňského záchranáře je totiž velmi pestrá. Jeho úkolem jsou rychlé a účinné zásahy zaměřené na záchranu lidských životů a majetku při haváriích včetně poskytování první pomoci v podzemí. Báňská záchranná služba v Odolově mimo jiné zajišťuje zdravotní dopravní službu, provádí plánované i urgentní převozy pacientů do a ze zdravotnických zařízení. Tato služba je také začleněna do integrovaného záchranného systému. V případě, že je potřeba například vyprostit zavalenou osobu ze studny, tak jako se to stalo v loňském roce na Moravě, jsou povoláváni právě báňští záchranáři. Zabýváme se i pracemi ve výškách a pod volnou hloubkou, potápěčskými pracemi, kalibrací přístrojů pro měření plynů, leteckým monitoringem pomocí bezpilotního letadla dronu, plněním tlakových lahví či požární prevencí.