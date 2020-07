Zdroj: archiv Františka Příbrského

Pokud zrovna neřeším ochranu přírody, snažím se pročistit si hlavu sportem. Nejlépe mi to jde při hraní golfu v rodinném golfovém klubu GC Libouchec. Stejně tak jako Ústí i golf provází spousta mýtů – například, že to vlastně ani není sport nebo že je to kratochvíle boháčů a snobů nedostupná pro obyčejné smrtelníky. Opak je pravdou. Golf je stále přístupnější, dokonce více než mnoho jiných individuálních sportů, a pravda je, že při něm potkávám spoustu skvělých lidí. Věnuji se mu i závodně a můžu tak potvrdit, že už to je na fyzičku i psychiku poměrně náročná záležitost. Hraji také ústeckou futsalovou ligu za tým FSC Tygříci, který jsme s blízkými kamarády založili už v roce 2008. Navíc chodím cvičit do posilovny, do takové pravé „bouchárny“ ve Sport Pivnici Dřevák. Kulturistice jsem se ostatně věnoval v juniorském věku i závodně.