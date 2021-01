Zdroj: Miroslav Vlach

Už jako kluk jsem se zajímal o přírodu, základ mi dali rodiče, bydleli jsme tenkrát ve Stadicích, maminka pocházela z Mirkova. Nikdy jsme neměli velkou zahradu, ale mě se už tenkrát líbily záhony plné květin a okrasných keřů. Chodil jsem do knihovny a listoval v odborných časopisech, hledal inspiraci pro své sny. Jako student jsem pomáhal na několika zahradách, byla to taková příjemná brigáda a první zkušenost. Tři roky jsem docházel do Kočkova k panu Plechačovi. Byl to velký sportovec, horolezec. Na zahradě mi dal takzvaně volnou ruku.