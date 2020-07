Zdroj: Deník/Janni Vorlíček

Čajůfest má být hlavně o odpočinku od shonu, práce a systému. Proto jsme mimo jiné s kamarádkou čajovnu zakládali. Tehdy ještě na Střekově ve vile jejích rodičů. Dnes jsme také ve vile, stranou od Fóra. Kdysi jsem přemýšlela, jestli někam tam nepřesídlit. Jenže já chci, aby to bylo o pohodě, koníčku. Kdyby najednou byl kolem pultu shon a spousty zákazníků, změnilo by se to na byznys. To já nechci, protože bych si to přestala užívat a kde by potom byl ten původní ideál pohody a poznávání dalších a dalších druhů čaje? Všechno by to bylo pryč, propadlo se do šedi a průměru. Nebyla by to škoda?“ Janni Vorlíček