Pod bezednými koši a ve stejném týmu ale zůstal. V současné době se stará o klubové projekty a marketing. „Šlo to celkem samo. Postupem času a věku se snižovaly mé minuty na hřišti a v klubu se vždy našlo něco, s čím bylo potřeba pomoci,“ popisuje svůj přechod do kanceláře. V současné době je Hejl jedním z lidí, bez nichž by se domácí zápasy ústeckých basketbalistů jen stěží odehrály. „Mým cílem je, aby vše proběhlo hladce a divák se bavil,“ říká skromně. V den zápasu například umyje a naaranžuje auta před a do haly nebo sežene hostesky a brigádnice na pokladnu. O několik dnů dříve musí připravit předzápasový článek s ohlasy trenéra a hráče, po zápase zase zpracovat tiskovou konferenci. „Mám kolem sebe tým šikovných lidí, bez nichž by to nešlo. Za ta léta to máme zaběhlé, pořád se ale snažíme něco zdokonalovat, takže pokud mají čtenáři a fanoušci náměty, sem s nimi,“ usměje se.