Zdroj: Deník/Janni Vorlíček

Samozřejmě, každý host byl vítán, ale ne ten, co se chtěl rvát. Nakonec se nám povedlo udělat z toho slušnější hospodu pro rodiny s dětmi. Pamatuji si, že komisaři, kteří zapisovali rekord, měřili pravítkem výšku našeho pašeráka. Ta doba je samozřejmě dávno pryč. Vybrali jsme si pokrmy, které stále jsou populární. Patří k nim i katův šleh, ten se jako oblíbená klasika drží ještě od dob normalizace, i když ho například Zdeněk Pohlreich kritizuje, ale ten nemá rád ani smažák. Co naděláme, lidé ho mají rádi a mě to nevadí, mým posláním je uvařit lidem dobře, co si žádají. Dokonce i Vietnamci dělají smažák. Já zase nesnáším hamburgery, není to české jídlo, ani pizzu, ale lidi to milují a takový hamburger je i u nás strašně populární. Ale také jsem začal dělat obalované olomoucké syrečky a i ty lidi zbožňují.