Zdroj: archiv Radka Zákona

Až právě bývalý spoluhráč z Táťuery, basák Míra Hruška a náš fanoušek kytarista Libor Dybu Jelínek mě někdy v roce 2015 ukecali, že to ještě zkusíme a založíme novou kapelu. A tehdy řekli: Když jste hráli s Táťuery, tak to byl rachot lebek. Tak vlastně vznikl název mé současné kapely The Rumble of Skulls, Rachot lebek.