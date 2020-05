Zajímavé je, že s loutkami si můžete dovolit neobvyklé věci. Jednou jsem vyřezal docela velkou babičku a chodil jsem s ní po ulicích v Ústí. Tam někde starší chlap kouřil a babička ho za to rázně napomenula. On típl cigáro a zahodil ho. Babička ho seřvala, ať vajgl sebere a hodí ho do popelnice a on to udělal. Vůbec se při tom na mě nepodíval a jen sledoval vyřezanou babičku.