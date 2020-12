Zdroj: archiv Mariana Páleníka

Přátelé přírody, obecně prospěšná společnost, které jsem ředitelem, sponzory nemají. Prakticky veškeré naše příjmy tvoří příspěvky našich členů. Pokud jde o ně, poslední roky se jich k nám přidává zhruba padesát ročně. Stále se držíme svých dvou základních témat: ochrany volné krajiny Podkrušnohoří před zastavěním plechovými halami. S výjimkou Nuphara se nám zatím už 12 let daří. Stejně jako v případě volné řeky Labe od Střekova dolů, kde se dosud nepostavila žádná nová přehrada, ač se o to vodohospodářská lobby usilovně snaží skoro třicet let. Do budoucna chci vytrvat v úsilí.