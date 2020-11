Zdroj: archiv Michala Dunaje

A domů se opravdu těšil. Jako rodák z Brné na Ústecku oceňuje krásné okolí města, rozhodně by neměnil. „Máme zde vše, co člověk potřebuje ke spokojenému životu. Jsem velmi rád, že se v Brné proměnila místní loděnice tak, že ve volném čase nabízí místo k relaxaci a odpočinku. Je možné si tam zajít na pivo a pohovořit s přáteli. Děti zde najdou také příjemné vyžití. Poslední dobou je vidět pokrok i v našem městě, vnímám ho jako snahu o tzv. znovuzrození. Pokud budu nutně potřebovat do velkoměsta, tak stačí vyjet směr Drážďany. Je to krásný výlet a za 45 minut jsem na místě."