Zdroj: archiv Miroslava Neumaiera

Na svých cestách jsem projel hlavně Čechy. „Netřeba cestovat jinam, všechno máme tady, kromě moře. To jsem fotil v Německu, ale doma se mi líbí daleko víc. Co se modelek týká, já nejraději hledám ty kamenné, tedy sochy. Čas od času se najde živá modelka, která ztvární tu vampýru, ale není to jednoduché, musí to mít v očích. Není to prostě jednoduchý,“ pokračoval.