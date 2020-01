Nejsem malíř, jsem pozorovatel života, říká Pavel Tůma z Trmic  

Nikdy jsem do žádné "Lidušky" nechodil, jsem samouk, prostě jsem to okoukal. Já tomu říkám pozorovatel přírody a života. Zkoušel jsem to nejprve uhlem, potom přišly různé barvičky a barvy, tempery, dnes používám olejovky. Technologie kladení vrstev je složitější, déle to schne, musíte mít plátno nebo pevnou desku. Jen jednou jsem na požádání maloval portrét, bylo to v nějaké hospodě a objektem mého zájmu byl vousatý myslivec. Raději kreslím zátiší a krajinku.