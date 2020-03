V září bude slavit významné kulaté výročí. Na dvojnásobnou babičku ale opravdu nevypadá. Seznamte se s Petrou Fiklíkovou. „Nepocházím ze sportovní rodiny, ale ráda jsem vždycky běhala. Spíše pro radost z pohybu, než pro osobní rekordy. Před několika roky jsem si chtěla vyzkoušet, co vydržím, první půlmaraton jsem zaběhla v Praze, ten ústecký v loňském roce. Celá republika běhá, což je jenom dobře. Do první dubické akce mne namočil lékař Vratislav Plzák. Do příprav se zapojila celá rodina a několik kamarádek, nemyslela jsem si, že o běhání v kopcích bude takový zájem," říká.