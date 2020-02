Povodně v roce 2013. Co k tomu říci – sledoval jsem to nejlepší, ale i to nejhorší, co lidé dokáží tváří v tvář přírodní katastrofě v sobě probudit. Tu chvíli, kterou snímek po zaplavení střekovského nábřeží zaznamenává, považuji za nejsilnější okamžik mé novinářské kariéry. Shodou okolností povodně byly nejsilnějším okamžikem mé kariéry vojáka z povolání. Tehdy jsem jako první dorazil se svými vojáky do Štětí, zaplaveného vodou. Jako novinář jsem byl první kdo na člunu s dobrovolnými hasiči proplouval mezi zatopenými domy. Kruh se uzavřel, doufám, že navždy.