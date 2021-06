Zdroj: archiv Romana Daniše

Ani mimo hokejovou sezonu fanklub nezahálí. Fanoušci se mají na co těšit z naší strany. Jen to zatím nemůžu prozradit. Ale pokud to situace konečně umožní chceme znovu začít dělat výjezdy na vybrané venkovní zápasy, v plánu jsou samozřejmě i chorea a mnoho dalších novinek, které lidé mohou brzy zjistit na naší facebookové stránce Ústečtí Patrioti.