Zdroj: archiva Pavla Berka

Do šermu mě přivedly právě návštěvy hradu. Už jako nezletilec jsem na hrad chodil právě na šermíře a měl jsem jasno, budu rytíř. Kdekdo chtěl být popelářem, kosmonautem nebo policistou, já se rozhodl pro šerm. Do skupiny jsem se hlásil ještě před vojnou, ale v té době to nešlo, až po vojně. A hned po návratu v roce 1988 jsem do Hartiga vstoupil.