Zdroj: Deník/Janni Vorlíček

Podnikáním jsme se v roce 1994 dostali ze Severní Terasy do Chabařovic. To jsem již byl na druhé straně barikády a okamžitě jsem se zapojil do aktivit nejen Chabařovic. Když dostaly Trmice do pronájmu zámek, požádal mne tehdejší starosta O. Neubauer, abych na zámku vytvořil muzeum hornictví. To jsem stihl do slavnostního otevření zámku po rekonstrukci, na podzim roku 1997. Nyní pracuji na publikaci s pracovním názvem Jezero Milada, Chabařovice, Roudníky a Trmice. Mám již napsáno víc než sto stran tiskopisu a je v tom i shrnutí důlní činnosti, která zde po dlouhých letech definitivně i skončila. Nevím, neznám, kdo jiný by to sepsal. Pokud by to někdy někdo zadal, bude na tom pracovat tým "historických doktorů" a bude to "suchařina". Měl by to napsat někdo, kdo to žil. Proto jsem se k tomu "vybral" právě já.“