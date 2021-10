Jmenuje se Viktor Agateljan a pochází z Ústí nad Labem. Je mu 27 let, živí se jako profesionální boxer. Za tu dobu získal osmkrát titul Mistr ČR v boxu.

Viktor Agateljan vyhrál na republikové úrovni, nyní ho čeká klání s krasavci z celé planety v Dominikánské republice. | Foto: se souhlasem Viktora Agateljana

Do finále soutěže Muže roku se Viktor Agateljan dostal i s o rok mladším bratrem Erikem, který je sedminásobný Mistr ČR v boxu. Oba přihlásil Viktor a jak sám říká, stálo to za to. "Konkurence byla silná už od samého začátku, ale když jsme byli všichni finalisté spolu na tiskovce, tak vládla přátelská atmosféra. Jsem rád, že vydržela až do konce," vzpomínal na okamžiky před finálovou soutěží.