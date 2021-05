Lucie AndrlováZdroj: archiv Lucie Andrlové

Kvalitní výukové programy, nejen ve fitness, jsou vždy náročné nejen na učení, ale zejména na čas. V době mého studia na kurzu instruktorky fitness, kterému jsem se snažila věnovat maximum volného času, jsem byla v prvním ročníku navazujícího magisterského studia na pedagogické fakultě a navíc měla stálé zaměstnání. Skloubit dohromady povinnosti a osobní život bylo velmi náročné. Do všeho vždy dávám 110 %. Často jsem se tedy učila do noci, musela přehodnocovat priority. Bez mé úžasné rodiny a podporujícího partnera, kteří mi vždy vyšli vstříc a pomáhali, kde se dalo, bych to nemohla zvládnout.