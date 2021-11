Renata Pacinová začala šít už jako malá s babičkou, která ji velmi inspirovala a také podporovala. „Moje první šaty jsem ušila asi v patnácti letech, když jsem šla s rodiči na ples. Tehdy jsem šila ještě na šlapacím stroji. Takže už odmala jsem věděla, jaké povolání chci jednou dělat,“ vzpomíná na své začátky.

Není tedy divu, že se po základní škole vydala na střední školu oděvní. „Je to už nějakých dvacet let, co se tímto živím, a musím říct, že mě práce stále baví,“ usmívá se. Její heslo je, že pokud vás práce nebaví, neměli byste ji dělat a čím víc s láskou ji děláte, tím víc se to následně odráží na výsledcích.

Kvalitu svého šlapacího šicího stroje oceňuje i v současnosti. „Prošil úplně všechno,“ pochvaluje si ho dodnes. „Po škole jsem od rodiny dostala peníze, za které jsem si koupila dva šicí stroje. A postupně se moje sbírka rozšiřovala,“ líčí.

A jak dnes vypadá pracovní doba švadleny? Kolik hodin denně tráví za šicím strojem? A nejsou z toho zdravotní potíže? „Často vstávám i třeba ve čtyři hodiny ráno anebo chodím spát okolo jedné ráno. Jsou tedy dny, kdy je to obzvlášť náročné, většinou je to přes léto,“ přiznává.

Důvodem je to, že šije také pro ústecký svatební salon Tery. „Dělám takové klasické úpravy na šatech. Tento rok jsem svatební šaty i šila a také jsem měla dost družičkovských šatů,“ upřesňuje.

Ušít takové šaty trvá i několik hodin, jde o to, jak náročné a z jakého materiálu jsou. Nebolí z toho dlouhého sezení záda? „Člověk si musí zvyknout dobře sedět už od začátku. Byť mám záda po operaci, tak s nimi žádný problém nemám,“ přibližuje švadlena.

Zakázky pro svatební salon doplňuje šitím pro své zákazníky a nově si zakládá e-shop s oblečením. Šije vlastně jakékoliv šaty, oblečení na běžné nošení (tepláky, trika, mikiny), kojenecké oblečení, jakékoliv pánské oblečení – vesty, saka, košile a kalhoty.

„Nejtěžší věci jsou právě pánská saka a kabáty, ty jsou velice komplikovaná na ušití. To kdybyste rozpárali, tak byste se i docela divili, co tam všechno je,“ kroutí hlavou.

Ovšem nejtěžší je samotná komunikace s některými zákazníky. „Jednou za čas se vždycky vyskytne někdo neochotný a nepříjemný,“ povzdechne si živnostnice.