Jsem Severočech. Narodil jsem se v Ústí nad Labem a studuji na UJEP historii a společenské vědy. Oba moji rodiče pochází z Nigérie a v Čechách jsou už 30 let. Bydlím v Ústí sám. Ze začátku jsem se musel potýkat se sousedy, kteří nebyli zvyklí na cizokrajně vyhlížející lidi, ale už je to dobré. S mým podnikáním jsem teprve na začátku a funguje to. Naší dlouhodobou vizí je v tomto segmentu dobýt Ústecký kraj a pak pokračovat dál, hlavně na Moravu.