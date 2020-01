Venku? Tam jsou u nás děti za každého počasí

Maximální počet dětí máme stanovený na 15. Na každý týden vybereme nějaký námět a aktivity jsou rozvržené od hudebních až po rukodělné a řemeslné. Všechno prolínáme volnou hrou a děti si také určí, co by se rády dozvěděly. Často se stává, že se jim ani moc nechce jít domů.

Děti by neměly být odstřižené od reálného městského světa. Jezdíme za kulturou do divadla, do muzea, na přednášky. Pojedeme do indiánské vesnice, chodíme na trampolíny nebo na bruslení.