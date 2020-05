Minikůň dokáže dělat vše, co velký kůň, kromě nesení jezdce. Výborně skáče a nebojí se překonávat rozličné děsivé překážky. Pokud ho zapřáhnete do vozíku, užijete si krásné vyjížďky do přírody. Jsou skvělými partnery pro nejmenší děti, pro které je snazší a bezpečnější čistit a obstarávat koníka, se kterým si mohou koukat z očí do očí. Navíc jsou často používáni jako terapeutičtí ve zdravotnických zařízeních. Náhodní kolemjdoucí se u nás často chodí pomazlit krom koní i s dalšími zvířaty – ovcemi, kozami, lamami a velbloudem.