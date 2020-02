Kdo chce zhubnout, tak se musí dostat do nějakého deficitu a to jde cvičením a zároveň vhodným omezením jídla. Je to individuální a záleží hodně na genetice. U někoho se začne rýsovat postava už za měsíc a u někoho, kdo má sklony k tloustnutí, to trvá o dost déle. K nám do fitka chodí všechny typy žen. Od 15 do 75 let, silné i štíhlé. Výhradně dámské fitness centrum má pro ženy hodně výhod. Mimo jiné hlavně to, že je tady chlapi neokukují, nekritizují a neradí jim. Největší zájem o naše služby je v lednu v rámci novoročních předsevzetí a před létem za účelem zhubnutí do plavek. I když to všichni nevydrží, každá snaha se počítá. Hlavně mladé holky cvičí podle internetu. Z mého pohledu nevědí jakým způsobem mají cvičit. Ve finále jim to může i škodit.